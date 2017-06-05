Югра намерена удвоить число туристов по этно-маршруту к 2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. Власти Югры ставят цель за четыре года удвоить число туристов по этно-маршруту с 15 тысяч до 30 тысяч человек, сообщил журналистам в воскресенье в рамках круглого стола заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

"Туристический поток в Югру по итогам 2016 года составил 530 тысяч туристов, из них 9,5 тысяч иностранных туристов, 15 тысяч — по этно-туризму. Мы ставим цель вдвое увеличить турпоток по этно-маршрутам и довести его до 30 тысяч человек за четыре года", — сказал Забозлаев.

По его словам, в Югре работает 19 организаций, которые развивают этно-туризм. При этом он подчеркнул, что в регионе также очень активно развивается и событийный туризм.

"В Югре разработано множество туристических маршрутов. Только в Ханты-Мансийске существует десятки туристических предложений. Помимо готовых туров профессионалы могут составить индивидуальную программу отдыха с учетом личных интересов каждого. Внутренний и въездной туризм стал одним из приоритетных направлений развития Ханты-Мансийска и представляет собой реальный сектор экономики. Сегодня наиболее актуальные направления для города — культурно-познавательный, этнографический, деловой, спортивный и событийный виды туризма", — заключил Забозлаев.

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