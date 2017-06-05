МЧС предупреждает рыбаков об опасности на реках в Сибири и на Урале

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Спасатели предупреждают любителей рыбалки и туристов о сложившейся опасности на реках Сибири, Урала и Дальнего Востока из-за сильного полноводья после активного таяния снега в горах, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

"Любителям порыбачить с лодки следует переждать опасный период полноводья, не выходить на реки, пока они "не успокоятся" и не очистятся от бревен, досок и прочих крупногабаритных предметов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, во время рыбалки на лодке нужно быть готовым к сложным ситуациям, а также помнить о внимательности и осторожности. Перед рыбалкой или сплавом по реке нужно проверить состояние лодки. Если лодка надувная, то необходимо проверить, нет ли в ней дыр и утечки воздуха через клапаны. Принадлежности для рыбалки нужно складывать вдоль бортов лодки, чтобы они не мешали. Не следует перегружать лодку, обязательно нужно следить за тем, чтобы в ней не накапливалась вода.

"На воде не следует держать лодку боком к сильному ветру и волне. Нельзя подплывать близко к сливу перед порогом. Правилами движения на водах категорически запрещено пересекать курс крупным судам и катерам", — добавил представитель ведомства.

Он отметил, что ни в коем случае нельзя располагаться с удочками на пути движения водного транспорта. Необходимо взять себе за правило сбавлять скорость или обходить стороной стоящие на якоре или плывущие надувные лодки, чтобы не причинить неприятностей людям.

"Рыбачить ночью нужно с особой бдительностью. В соответствии с правилами плавания, обязательно необходимо оснастить свою лодку бортовыми огнями, а для избежания столкновения с другими судами или наезда на плавающее бревно, рекомендуется двигаться по водоему на малых скоростях. Ловить рыбу с людьми, которые не умеют плавать, категорически противопоказано", — подчеркнул собеседник агентства.