МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве в ближайший час

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Дождь с грозой и сильным ветром начнется в ближайший час в Москве, непогода продержится до вечера понедельника, сообщает столичный главк МЧС.

"По прогнозу ФГБУ "Центральное УГМС" в Москве в ближайший час с сохранением на день и до 23.00 вечера 5 июня 2017 года ожидаются дождь, гроза, усиление ветра южной четверти с порывами 13-18 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них 10 — в Москве и пять в области, пострадали около 200 человек. По данным МЧС, в Москве повалено более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.