Медведев поздравил экологов с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских экологов с профессиональным праздником, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Медведев напомнил, что в 2017 году в РФ проходит год экологии, который объединяет не только специалистов, но и всех неравнодушных людей, понимающих ценность чистого воздуха, свежей воды и качественных продуктов.

"Сегодня экологические проблемы остро стоят во всем мире. Все больше людей начинают осознавать степень опасности, которая грозит человечеству, если не заботиться о природе. И не только осознавать, но и действовать, принимать конкретные меры по защите окружающей среды", — сказал Медведев.

По его словам, в рамках года экологии будут восстановлены сотни тысяч гектаров леса, созданы новые заповедники и национальные парки, откроются новые мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы и так далее.

Премьер подчеркнул, что надеется на широкую поддержку этих инициатив, в том числе бизнес-сообщества. Медведев добавил, что необходимо внедрять "зеленые" технологии на промышленных мероприятиях и снижать негативное воздействие на природу и человека.