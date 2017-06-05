Медведев поздравил экологов с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских экологов с профессиональным праздником, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
"Сегодня экологические проблемы остро стоят во всем мире. Все больше людей начинают осознавать степень опасности, которая грозит человечеству, если не заботиться о природе. И не только осознавать, но и действовать, принимать конкретные меры по защите окружающей среды", — сказал Медведев.
По его словам, в рамках года экологии будут восстановлены сотни тысяч гектаров леса, созданы новые заповедники и национальные парки, откроются новые мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы и так далее.
Премьер подчеркнул, что надеется на широкую поддержку этих инициатив, в том числе бизнес-сообщества. Медведев добавил, что необходимо внедрять "зеленые" технологии на промышленных мероприятиях и снижать негативное воздействие на природу и человека.