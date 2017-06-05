Москва и Мехико подписали соглашение о сотрудничестве в здравоохранении

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва и Мехико подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

"Сегодня здесь, в здании правительства Москвы, подписано соглашение между двумя департаментами здравоохранения — московского и города Мехико — о сотрудничестве. Это сотрудничество началось в ноябре прошлого года, когда делегация московских медиков в составе 18 человек посетила Мехико и ознакомилась с работой системы здравоохранения этого крупнейшего мегаполиса", — сказал Хрипун.

Он отметил, что принципы работы системы здравоохранения Мехико и Москвы достаточно похожи и основаны на системе обязательного медицинского страхования.