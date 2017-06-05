Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Умеренно теплая погода с кратковременными дождями ожидается в столичном регионе на этой неделе, рассказали РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"До конца недели очень ровный ход погоды. Существенных изменений не ожидается. Нас ожидает умеренно теплая погода: в дневные часы столбики термометров столицы будут показывать порядка +17… +20 градусов, по ночам воздух будет прогреваться до 9-11 градусов тепла", — сообщил специалист центра.

По данным "Фобоса", время от времени будут идти кратковременные дожди, ожидается переменная облачность. Резкого потепления в ближайшие дни в столичном регионе не будет.

Ранее синоптики сообщили, что в понедельник на Москву обрушится сильный дождь. Ожидается, что он продлится до 20.00-21.00 и принесет около 20 процентов от месячной нормы осадков.

Накануне МЧС предупредило жителей 13 регионов центральной России об ухудшении погоды. По данным спасателей, в понедельник в ЦФО ожидается сильный дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды >>