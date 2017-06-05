В Московском зоопарке впервые за 10 лет родились детеныши европейской рыси

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Три детеныша европейской рыси появились на свет в Московском зоопарке впервые за 10 лет, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Котята все время проводят рядом с матерью. Она их кормит молоком, согревает и вылизывает. Зоологи стараются не тревожить кормящую маму с рысятами. Поэтому пол детенышей пока не известен", — цитирует сайт мэрии пресс-службу зоопарка.

Родители котят живут в зоопарке с самого детства, им уже восемь лет. Но животные долго не уживались, поэтому их держали друг от друга. Их соединили два года назад, и в этот раз дикие кошки понравились друг другу.

Котята окрепнут через месяц-полтора, а к трем месяцам они начнут проявлять интерес к окружающему миру. К девяти они приобретут серовато-рыжую окраску, а окончательно вырастут к полутора годам, тогда и появятся характерные кисточки на ушах.

Сейчас посетители зоопарка могут понаблюдать за отцом, который следит за тем, как самка растит потомство. Зоологи советуют посетителям знакомиться с животными ближе к вечеру, когда кошки более активны.