Авиакомпания "ВИМ-Авиа" опубликовала список чартеров, отмененных с 5 июня

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" опубликовала список чартерных рейсов, отмененных с 5 июня.

Согласно сообщению авиакомпании, отменяются чартеры из Москвы и других городов, в том числе в Сочи, Бургас, Анталию, Энфиду.

В начале июня компания сообщила о сокращении 12,8% чартерных рейсов до 15 июня. Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех самолетов с планового обслуживания.

"Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о Вашей поездке владеет Ваш туроператор. Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.

"ВИМ-Авиа" за январь-апрель 2017 года увеличила перевозки пассажиров на 16% в годовом выражении — до 466,4 тысячи человек.