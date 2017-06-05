В столице пройдет фестиваль "Разноцветная Москва"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва" пройдет в столичном парке Сокольники 30 июня в рамках года экологии, сообщается на сайте мэрии города.
В этом году фестиваль "Разноцветная Москва" посвящен году экологии. Мероприятие начнется 30 июня в 15.00 на четырех площадках парка Сокольники. Ожидается, что фестиваль посетят пять тысяч человек.
Цель фестиваля — познакомить горожан с молодежными субкультурами и уличным искусством, направить молодежную энергию на творческое осмысление культурного многообразия страны, сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.