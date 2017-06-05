СМИ: сиротам с инвалидностью собираются позволить жить в детдомах до 23 лет

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ряд ведомств по поручению вице-премьера Ольги Голодец готовят предложения, которые позволят детям-сиротам с инвалидностью жить в детских домах до 23 лет, сообщает газета "Известия" в понедельник.
Как отмечает издание, по нынешним правилам дети-сироты с тяжелой инвалидностью и ментальными нарушениями живут в ДДИ до 18 лет, после чего они, если их не усыновили, автоматически переводятся во взрослые учреждения — психоневрологические интернаты (ПНИ).
Клочко пояснила, что сейчас в ДДИ в России живут около 20 тысяч детей, ежегодно около тысячи из них достигают возраста совершеннолетия. По ее словам, на данном этапе в ПНИ живут 150 тысяч постояльцев, почти треть из них — это те, кого перевели из ДДИ.
Газета добавляет, что в перспективе сирот с тяжелыми нарушениями вообще не будут отправлять во взрослые интернаты.