СМИ: сиротам с инвалидностью собираются позволить жить в детдомах до 23 лет

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ряд ведомств по поручению вице-премьера Ольги Голодец готовят предложения, которые позволят детям-сиротам с инвалидностью жить в детских домах до 23 лет, сообщает газета "Известия" в понедельник.

"Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минтруду, Минобрнауки и Минздраву разработать предложения, которые позволят детям-сиротам с тяжелыми, множественными и ментальными нарушениями оставаться в детских домах-интернатах (ДДИ) до 23 лет", — пишет газета.

Как отмечает издание, по нынешним правилам дети-сироты с тяжелой инвалидностью и ментальными нарушениями живут в ДДИ до 18 лет, после чего они, если их не усыновили, автоматически переводятся во взрослые учреждения — психоневрологические интернаты (ПНИ).

Как заявила член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве РФ Елены Клочко, слова которой приводят "Известия", для многих переход во взрослые учреждения выливается в огромный стресс, часть выпускников умирает в течение полугода-года. Эксперт уточняет, что "они не могут адаптироваться к новым условиям, это дети с тяжелыми нарушениями, им не обойтись без сопровождения".

Клочко пояснила, что сейчас в ДДИ в России живут около 20 тысяч детей, ежегодно около тысячи из них достигают возраста совершеннолетия. По ее словам, на данном этапе в ПНИ живут 150 тысяч постояльцев, почти треть из них — это те, кого перевели из ДДИ.

Газета добавляет, что в перспективе сирот с тяжелыми нарушениями вообще не будут отправлять во взрослые интернаты.