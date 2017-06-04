Губернатор Санкт-Петербурга лично поздравил Симферополь с Днем города

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко приняли участие в массовых торжествах в центре Симферополя по случаю его 233-ей годовщины со дня основания.

В Симферополе в субботу и воскресенье проходят многочисленные праздничные мероприятия. В торжественном шествии по центральной улице города принимали участие глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Грозного Муслим Хучиев.

"Сегодня разделить с нами праздник приехали наши друзья из Санкт-Петербурга, Чечни и Омской области. Они были с нами и в тяжелые времена. Хочу сказать спасибо Георгию Полтавченко и Рамзану Кадырову – это люди, которые прошли с нами тяжелый путь "крымской весны". Спасибо им! А Симферополь — с праздником!", — сказал Аксенов.

С праздником симферопольцев поздравил глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

"Наши города объединяет то, что они были построены по повелению российских императоров! Россия всегда будет с Вами, так как Вы всегда были Россией, ее южный форпост, с праздником!", — сказал Полтавченко.

В эти минуты на площади Ленина начался гала-концерт "С Днем рождения, любимая столица!", в нем примет участие экс-лидер групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов. Завершит праздник фейерверк и дискотека.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>