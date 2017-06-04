Юбилейный фестиваль "Арт-футбол" стартовал в столице

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. С 3 по 12 июня в Москве пройдет десятый футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол", сообщает mos.ru.

Побороться за звание чемпионов среди артистов в российскую столицу приехали сборные Аргентины, Великобритании, Венгрии, Израиля, Италии, Казахстана, Южной Кореи, Нидерландов, Парагвая, Польши, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Эстонии и России.

Матчем открытия футбольного первенства среди артистов стал поединок между сборными России и Эстонии. Россияне победили соперников со счетом 12:0. В остальных играх этого чемпионата мира Южная Корея обыграла Польшу с результатом 2:1, с таким же счетом Словения обошла Израиль, Сербия победила 4:0 в поединке с Италией.