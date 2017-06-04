Смертность от туберкулеза в России снизилась на 16% с начала года

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Смертность от туберкулеза в России за первые четыре месяца 2017 года снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Согласно данным Росстата, за четыре месяца 2017 года удалось сохранить на 13,6 тысяч жизней больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наблюдается значительное снижение смертности от туберкулёза — почти на 16% с начала года. Смертность от болезней органов дыхания снизилась на 9,5%, от новообразований – на 3,7%, от болезней системы кровообращения – на 3%, от болезней системы пищеварения – на 4,6%, от внешних причин – на 10%", — приводит слова министра официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

По словам Скворцовой, младенческая смертность снизилась до 5,2 случаев на 1000 родившихся живыми. Она подчеркнула, что для России это "очередной исторический минимум".

Скворцова напомнила, что за 2016 год удалось сохранить темпы увеличения продолжительности жизни, которая в 2016 году увеличилась на 0,5 года, а за пять лет – на 1,6 года, впервые достигнув 72 лет. По ее словам, смертность снизилась во всех возрастных группах: детей — на 12,4%, трудоспособного населения – на 3,3 %, старше трудоспособного населения – на 0,8 %. Все это стало возможным благодаря снижению смертности от всех основных причин, отметила она.