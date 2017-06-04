В московских парках прошли мастер-классы по акробатическому рок-н-роллу

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Парке Горького и в "Сокольниках" в третий раз стартовал проект "Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках", сообщает mos.ru. Попробовать себя в танцевальном искусстве могут москвичи и гости столицы.

Основы акробатического рок-н-ролла в Парке Горького будут преподавать по субботам с 4 июня по 27 августа с 17:00 до 19:00. А по воскресеньям с 18:00 до 20:00 можно будет узнать секреты буги-вуги.

В "Сокольниках" занятия по буги-вуги будут проходить по пятницам с 18:00 до 20:00, а для любителей акробатического рок-н-ролла — каждый четверг с 16:00 до 18:00.

В плохую погоду площадки будут закрыты, поэтому желающим следует предварительно уточнить, состоится ли урок.