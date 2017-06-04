"Артек" завершил строительство очистных сооружений
ЯЛТА, 4 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Международный детский центр "Артек" завершил строительство собственных очистных сооружений, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
"Сейчас построены очистные, которые как раз делают "Артек" экологически ориентированным в отношении Черного моря. Это тоже очень важная задача, с которой руководство "Артека", на мой взгляд, справилось", — сказала Донской журналистам.
Донской посетил в воскресенье "Артек", где дал старт Всероссийскому волонтерскому экологическому марафону "360 минут".
Министр также встретился с участниками экологической смены "Заповедная страна", в которой участвуют более 400 юных любителей природы и экологии со всех уголков России.
У международного детского центра "Артек" теперь снова есть свой корабль. Знаменитый прогулочный теплоход "Артек" был отремонтирован ко дню рождения лагеря на Севастопольском морском заводе. На судно были установлены новые двигатели, была поставлена новая навигационная система, информационный комплекс, был покрашен корпус и полностью обновлена внутренняя отделка.
С самого утра артековцы вышли на торжественные линейки, в которых приняли участие "звездные" вожатые. В лагере "Лазурный" ими стали народный артист России Олег Газманов и заместитель министра образования РФ Вениамин Каганов.
В честь дня рождения "Артека" для ребят в лагере была подготовлена насыщенная развлекательная программа.
На фото: дети на тренировке в открывшемся веревочном парке во время празднования дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму.
Для артековцев было организовано много различных соревнований и конкурсов.
На фото: дети занимаются на открывшемся скалодроме во время празднования дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму.
В день рождения знаменитого лагеря прогулочный теплоход "Артек" совершает первый рейс после капитального ремонта.
Конкурс песен во время празднования дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму.
В этом году "Артек" планирует принять до 30-35 тысяч детей из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Ему присвоен статус международного детского центра под эгидой ЮНЕСКО.
Певец Денис Майданов выступает на праздновании дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму.