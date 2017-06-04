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Общество

"Артек" завершил строительство очистных сооружений

15:5504.06.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДети в Международном детском центре Артек в Крыму. Архивное фотоДети в Международном детском центре Артек в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ЯЛТА, 4 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Международный детский центр "Артек" завершил строительство собственных очистных сооружений, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Дети в Международном детском центре Артек в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Артек" обзаведется буровой вышкой и НПЗ в 2017 году
"Сейчас построены очистные, которые как раз делают "Артек" экологически ориентированным в отношении Черного моря. Это тоже очень важная задача, с которой руководство "Артека", на мой взгляд, справилось", — сказала Донской журналистам.

Донской посетил в воскресенье "Артек", где дал старт Всероссийскому волонтерскому экологическому марафону "360 минут".

Министр также встретился с участниками экологической смены "Заповедная страна", в которой участвуют более 400 юных любителей природы и экологии со всех уголков России.

День рождения легендарного "Артека"
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУ международного детского центра "Артек" теперь снова есть свой корабль. Знаменитый прогулочный теплоход "Артек" был отремонтирован ко дню рождения лагеря на Севастопольском морском заводе. На судно были установлены новые двигатели, была поставлена новая навигационная система, информационный комплекс, был покрашен корпус и полностью обновлена внутренняя отделка.Прогулочный теплоход Артек совершает первый рейс после капитального ремонта в День рождения Международного детского центра Артек в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
У международного детского центра "Артек" теперь снова есть свой корабль. Знаменитый прогулочный теплоход "Артек" был отремонтирован ко дню рождения лагеря на Севастопольском морском заводе. На судно были установлены новые двигатели, была поставлена новая навигационная система, информационный комплекс, был покрашен корпус и полностью обновлена внутренняя отделка.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС самого утра артековцы вышли на торжественные линейки, в которых приняли участие "звездные" вожатые. В лагере "Лазурный" ими стали народный артист России Олег Газманов и заместитель министра образования РФ Вениамин Каганов.Певец Олег Газманов выступает на праздновании Дня рождения Международного детского центра Артек в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
С самого утра артековцы вышли на торжественные линейки, в которых приняли участие "звездные" вожатые. В лагере "Лазурный" ими стали народный артист России Олег Газманов и заместитель министра образования РФ Вениамин Каганов.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ честь дня рождения "Артека" для ребят в лагере была подготовлена насыщенная развлекательная программа.

На фото: дети на тренировке в открывшемся веревочном парке во время празднования дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму.Дети на тренировке в открывшемся веревочном парке во время празднования Дня рождения Международного детского центра Артек в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В честь дня рождения "Артека" для ребят в лагере была подготовлена насыщенная развлекательная программа.

На фото: дети на тренировке в открывшемся веревочном парке во время празднования дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДля артековцев было организовано много различных соревнований и конкурсов.

На фото: дети занимаются на открывшемся скалодроме во время празднования дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму.Дети занимаются на открывшемся скалодроме во время празднования Дня рождения Международного детского центра Артек в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Для артековцев было организовано много различных соревнований и конкурсов.

На фото: дети занимаются на открывшемся скалодроме во время празднования дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ день рождения знаменитого лагеря прогулочный теплоход "Артек" совершает первый рейс после капитального ремонта.Дети на прогулочном теплоходе Артек во время его первого рейса после капитального ремонта в День рождения Международного детского центра Артек
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В день рождения знаменитого лагеря прогулочный теплоход "Артек" совершает первый рейс после капитального ремонта.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКонкурс песен во время празднования дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму.Конкурс песен во время празднования Дня рождения Международного детского центра Артек в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Конкурс песен во время празднования дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году "Артек" планирует принять до 30-35 тысяч детей из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.Дети на завтраке в детском лагере Лазурный в Международном детском центре Артек в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В этом году "Артек" планирует принять до 30-35 тысяч детей из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЕму присвоен статус международного детского центра под эгидой ЮНЕСКО.Дети в Международном детском центре Артек в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ему присвоен статус международного детского центра под эгидой ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПевец Денис Майданов выступает на праздновании дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму.Певец Денис Майданов выступает на праздновании Дня рождения Международного детского центра Артек в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Певец Денис Майданов выступает на праздновании дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму.
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