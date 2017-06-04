"Артек" завершил строительство очистных сооружений

ЯЛТА, 4 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Международный детский центр "Артек" завершил строительство собственных очистных сооружений, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Сейчас построены очистные, которые как раз делают "Артек" экологически ориентированным в отношении Черного моря. Это тоже очень важная задача, с которой руководство "Артека", на мой взгляд, справилось", — сказала Донской журналистам.

Донской посетил в воскресенье "Артек", где дал старт Всероссийскому волонтерскому экологическому марафону "360 минут".

Министр также встретился с участниками экологической смены "Заповедная страна", в которой участвуют более 400 юных любителей природы и экологии со всех уголков России.