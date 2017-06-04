В "Артеке" планируют открыть Центр экологического образования

ЯЛТА, 4 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Центр экологического образования планируется открыть в международном детском центре "Артек", сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Мы здесь в "Артеке" запланировали, и я надеюсь, что у нас получится, сделать Центр экологического образования, чтобы у нас не было только в период короткого времени — в период Года экологии, а чтобы на постоянной основе отсюда выходило много эколого-ориентированных граждан нашей страны", — сказала Донской журналистам.

По его словам, ориентировать людей на экологический образ жизни и бережное отношение к природе необходимо с ранних лет. "Необходимо с самых ранних возрастов людей погружать в эту тему, рассказывать, что такое природа, что такое экология", — подчеркнул министр.

Донской посетил в воскресенье "Артек", где дал старт Всероссийскому волонтерскому экологическому марафону "360 минут". Министр также встретился с участниками экологической смены "Заповедная страна", в которой участвуют более 400 юных любителей природы и экологии со всех уголков России.

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