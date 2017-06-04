В Свердловской области открыли горячие линии для пострадавших от урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Открыты "горячие линии", на которые могут обращаться пострадавшие от непогоды жители Свердловской области, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по региону.

Как сообщалось ранее, в субботу из-за грозы в Свердловской области погиб один человек. Без света остались около 38 тысяч человек. Режим ЧС был введен в Нижнем Тагиле и Староуткинске.

"Комиссии муниципальных образований приступили к оценке ущерба, нанесенного непогодой. Горожан, чьи жилые строения пострадали от непогоды, просим обращаться на "горячие линии", открытые в муниципальных образованиях: город Нижний Тагил (3435)25-78-83, Горноуральский городской округ (3435) 25-46-38, 25-44-49. В поселке Староуткинске из-за отсутствия электроэнергии не работают телефоны, поэтому жителям необходимо обратиться лично в администрацию по адресу: поселок Староуткинск, улица Советская, 1а", — говорится в сообщении.

ГУ МЧС уточняет, что ликвидация последствий грозового фронта, прошедшего по территории Свердловской области 3 июня, продолжается. В восстановительных работах задействованы почти 3 тысячи человек. Энергетики продолжают принимать все меры к восстановлению поврежденных опор ЛЭП и подключению к электричеству потребителей в трех муниципальных образованиях.

В ведомстве также предупреждают о грозе, граде и шквалистом ветре, которые в ближайшие сутки ожидаются на территории региона. "По информации синоптиков, действие комплекса опасных погодных явлений на территории Свердловской области сохранится и в ближайшие сутки. Вновь прогнозируются грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25-30 метров в секунду", — говорится в сообщении.