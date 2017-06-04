Пострадавшему от паводков Ставрополью выделят средства из резервного фонда

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. МЧС России подготовило проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда средств пострадавшему от паводка Ставропольскому краю.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, документ внесён в правительство.

"МЧС подготовило и внесло в правительство проект распоряжения о выделении Ставропольскому краю бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ на оказание гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшим от паводка из федерального бюджета будет выплачена материальная помощь в размере 10 тысяч рублей, компенсация за частично утраченное имущество — 50 тысяч и за полностью утраченное имущество — 100 тысяч рублей.

В настоящее время пострадавшим от паводка также выплачивается материальная помощь и компенсации из краевого бюджета.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов, в общей сложности были затоплены свыше 2 тысяч жилых домов, в которых проживают более 6,6 тысячи человек.

"По данным на утро 4 июня, в 3 населенных пунктах остаются подтопленными 277 жилых домов, в которых проживает 879 человек. За сутки от воды освободились 30 жилых домов и 46 придомовых территорий", — сообщили в МЧС. Отселены 88 человек, в том числе 28 детей, все они находятся в пунктах временного размещения.

В пострадавших от паводка населённых пунктах ведутся полномасштабные аварийно-восстановительные работы.