МЧС предупредило Пермский край о надвигающемся циклоне

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Циклон, от которого в субботу пострадали Челябинская и Свердловская области, смещается в северо-западном направлении, под его влияние может попасть Пермский край, предупреждает МЧС России.

"По прогнозу Росгидромета и Центра "Антистихия" МЧС России, фронт сместится в северо-западном направлении, дополнительно окажет свое влияние на Пермский край в виде выпадения осадков и усиления ветра порывами до 20-25 метров в секунду", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

В настоящее время выполняются все необходимые превентивные мероприятия по предупреждению и минимизации последствий прохождения циклона.