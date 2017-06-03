Дворкович и Киселев приняли участие в акции "Дерево добра"

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев принял участие в акции ДеревоДобра на ПМЭФ-2017

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев принял участие в акции ДеревоДобра на ПМЭФ-2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Вице-премьер Аркадий Дворкович и главный редактор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев приняли участие в благотворительной акции #ДеревоДобра на #ПМЭФ2017, проводимой "Почтой России" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Российский журналист, телеведущий, генеральный директор российского международного информационного агентства "Россия сегодня" и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев принял участие в акции #ДеревоДобра на #ПМЭФ2017 и оформил благотворительную подписку на журнал "Военный" для учащихся Уссурийского военного училища и Владивостокского президентского кадетского училища", — говорится в сообщении "Почты России".

Аркадий Дворкович, в свою очередь, оформил благотворительную подписку на журнал "Родина" в адрес Нижнетагильского пансионата для ветеранов и инвалидов "Тагильский", "Российскую газету" – для Глушковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, газету "Комсомольская правда" – дому-интернату для престарелых и инвалидов в Магадане и журнал "Военный" – Кронштадскому морскому кадетскому корпусу Министерства обороны Российской Федерации.

Акция Почты России по благотворительной подписке "Дерево добра" проводится уже третий год подряд. В центральных отделениях Почты России городов и районных центров установлены баннеры "Дерево добра", информирующие клиентов о благотворительной акции. Все желающие могут подарить подписку, самостоятельно выбрав издание из подписных каталогов и социальное учреждение из списков, предложенных операторами почтовой связи. Поучаствовать в акции также можно на сайте: https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra

Акция получила самую активную поддержку у издательского сообщества, со стороны представителей власти, общественных и культурных деятелей, звезд эстрады, которые поддерживают эту благородную инициативу своим примером.