Бречалов взял шефство над трудными подростками в Ижевске

УФА, 3 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. В социальном проекте "Наставничество" в Ижевске, где несовершеннолетним правонарушителям окажут социально-адаптивную помощь, определились три первых наставника, один из них — врио главы Удмуртии Александр Бречалов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы детского омбудсмена РФ.

Проект "Наставничество" презентовали в Ижевске в субботу. Основная цель программы — создание эффективной системы поддержки подростков, совершивших противоправные действия и находящихся в трудной жизненной ситуации, в их усилиях по конструктивному изменению своей жизни. По словам детского омбудсмена в РФ Анны Кузнецовой, после пилотного региона Удмуртии проект распространится на другие субъекты РФ.

"Презентация проекта прошла в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Удмуртской республике. В центре по решению суда сейчас находится 13 воспитанников в возрасте 10-14 лет. Первые три наставника определены, это врио главы Удмуртии Александр Бречалов, спецназовец Денис Зарецкий и медиатор Эдуард Сабиров", — рассказал агентству представитель пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

По словам Бречалова, наставничество подросткам и молодым людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию и были осуждены по уголовным статьям, для него не в новинку.

"У меня есть такой опыт. Наставники должны не просто иметь одно желание помочь, но и быть психологически готовым к рецидиву правонарушителя. У меня есть замечательный парень, над которым я работал, он был наказан за разбой, после освобождения у него был рецидив, но руки опускать нельзя при таких случаях. Сейчас он готовится пойти в армию. Это очень сложный проект, потому что у наставников есть своя работа, своя жизнь и семья, а наставничество — это общественная работа, она должна делаться от чистого сердца", — сказал Бречалов журналистам.

По словам регионального детского омбудсмена Ольги Авдеевой, с запуска проекта организаторы начали получать много звонков от желающих стать наставником, но чтобы попасть в проект, специалисты должны их проверить на психологическую устойчивость и обучить работе с подростками.

"Будет разработан механизм работы, наставники будут допущены к подросткам только после подготовки. Человек должен иметь жизненный опыт и, конечно, желание помочь ребенку. Подростки с центра в курсе, что участвуют в пилотном проекте, они очень воодушевлены первыми наставниками. Но мы им тоже объясняем, что это будет кропотливая работа над собой, а не подарки бесплатные, походы в цирк", — пояснила Авдеева журналистам.

По мнению Кузнецовой, только своим примером инициативные люди смогут оказать необходимую помощь подросткам, преступившим закон.

"Программа "Наставничество" – это модель, где мы оставляем место для ребёнка с его проблемами, сомнениями, чувствами и недугами и для наставника с его жизненным опытом, знаниями, ответственностью. Мне кажется, очень символично, что этот проект начинается вместе с Десятилетием детства. Уверена, что будущее за проектами, которые объединяют и общество, и власть, и людей с разными взглядами и подходами. А успешная реализация любого проекта зависит от каждого из нас", — сказала Кузнецова на открытии проекта.