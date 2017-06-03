Первый участок Третьего пересадочного контура в Москве запустят осенью

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пассажирское движение на участке Третьего пересадочного контура (ТПК) метро от "Делового центра" до "Петровского парка" планируется запустить осенью 2017 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

"Станция "Петровский парк" находится в высокой степени готовности. Она готова примерно на 90%. Там остается произвести подводку электрооборудования. Через месяц планируется начать приемку строительных работ", — сказал Хуснуллин.

По его словам, остальные станции этого участка готовы примерно на 80%. "К сентябрю планируется благоустроить прилегающую территорию станции "Петровский парк", — добавил Хуснуллин. В частности, там планируется высадка деревьев, организация остановок общественного транспорта, разворотные площадки для автобусов и остановки такси.

Ранее Хуснуллин сообщал, что строительство "второго кольца" московского метро завершится в 2020 году.