В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Глава Роспечати Михаил Сеславинский открыл книжный фестиваль "Красная площадь", который пройдет в самом центре российской столицы с 3 по 6 июня.

"Пятьсот мероприятий пройдет за эти четыре дня на различных площадках, на самой Красной площади, в ГУМе, а вообще принимают участие в работе фестиваля 400 издательств — это и крупные федеральные издательства, и столичные издательства, и региональные, и подавляющая их часть являются членами российского книжного союза", — сказал Сеславинский.

Как отметил президент российского книжного союза Сергей Степашин, многие поставили крест на бумажных книгах в пользу интернета, электронных книг, однако сегодня этот период прошел, книга возвращается в магазины и становится более доступной. "Хотелось бы, чтобы книга вернулась в дом, чтобы в каждой квартире, большая она или маленькая, после реновации в Москве они, наверно, будут все огромные, появился наконец-то хороший книжный шкаф с книгами", — подчеркнул он.

После официальной части на сцене выступил Государственный академический оркестр под руководством Юрия Башмета.

Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. В прошлом году фестиваль получил новое название — "Красная площадь". В этот раз на 12 площадках состоится 500 событий, соберется порядка 400 издательств со всей России, свои книги презентуют издатели из Белоруссии.