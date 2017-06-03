Рособрнадзор в 2016 году лишил аккредитации десять вузов

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Рособрнадзор в 2016 году лишил аккредитации десять вузов и один филиал, говорится в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования.

"Приказами Рособрнадзора лишены государственной аккредитации 11 образовательных организаций, в том числе один государственный вуз, девять негосударственных вузов, один филиал негосударственного вуза", — говорится в докладе, опубликованном на сайте правительства.

Лицензии лишились девять негосударственных вузов и один филиал негосударственного вуза. Также надзорный орган сформировал список из более 500 высших учебных заведений, которые должны находиться на государственном контроле в 2016-1017 годах.

Более того, Рособрнадзор в 2016 зафиксировал более двух тысяч нарушений лицензионных требований и законодательства РФ в сфере образования. Суды постановили 60 юридическим лицам и 68 должностным лицам выплатить штрафы на общую сумму более 6 миллионов рублей. Три образовательных учреждения приостановили свою деятельность на срок от 7 до 90 суток.

Надзорное ведомство в 2016 году выдало 471 предписание образовательным учреждениям об устранении выявленных нарушений, большинство из которых касалось требований законодательства РФ в сфере образования.

В прошлом году Рособрнадзор провел проверки в отношении 60 органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам образования, опеки, попечительства, выплат и расходов. Всего было выявлено 501 нарушение законодательства.