Долги шахтерам "Кингкоула" выплатят к 1 июля, заявил глава Роструда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Выплаты долгов по зарплатам шахтерам ГК "Кингкоул" идут согласно графику и будут завершены к 1 июля, сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2017.

"Они (выплаты долгов) идут по графику. Я думаю, что до 1 июля они будут практически завершены", — сказал Вуколов.

Более 60 шахтеров ГК "Кингкоул" в августе 2016 года объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300 миллионов рублей. Всего долги образовались перед 2,2 тысячи работников. Губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече с работниками шахтерских предприятий в Гуково ранее обещал погасить задолженность до 1 июля.

В апреле гендиректора ООО "Кингкоул" Владимира Пожидаева приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 350 тысяч рублей за невыплату заработной платы сотрудникам. Суд установил, что Пожидаев с апреля 2015 года по март 2016 года игнорировал законные права и интересы 156 работников Гуковского филиала ООО "Кингкоул" на своевременное и в полном объеме вознаграждение за труд. При этом, по версии следствия, он имел реальную возможность выплатить зарплату в размере свыше 17 миллионов рублей, однако направил денежные средства на иные цели.