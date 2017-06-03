В Роструде предложили внедрять электронные трудовые книжки для вахтовиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Электронные трудовые книжки в первую очередь нужно внедрять для тех, кто работает дистанционно и вахтовым методом, заявил глава Роструда Всеволод Вуколов в интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец в интервью РБК сообщила, что электронные трудовые книжки начнут вводить в России с 1 января 2018 года.

"Надо этот вопрос прорабатывать и дать возможность в первую очередь дистанционщикам, вахтовикам заключать договора в электронном виде, с тем чтобы их права были защищены по приезде на новое место работы. Но и в целом, вопрос издержек компаний, которые (они) несут от бумажного документооборота, очень высок. Поэтому мы считаем, что этот вопрос назрел и его надо решать", — сказал Вуколов.

Он также отметил, что ведомство поддерживает идеи введения электронных трудовых книжек и с удовольствием примет участие в их внедрении.