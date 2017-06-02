Полтавченко заявил, что Вовненко продолжает работать и.о. директора Исаакия

Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Исполняющая обязанности директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Ирада Вовненко продолжает работать, другое кадровое решение не принималось, сообщил журналистам губернатор города Георгий Полтавченко.

"Тридцать первого мая Ирада Вовненко была назначена исполняющей обязанности директора музея. Через два дня не было смысла принимать какое-то другое кадровое решение. Она так и работает исполняющей обязанности директора музея "Исаакиевский собор", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Ранее СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать кандидатуру нового руководителя Исаакиевского собора вместо Ирады Вовненко, назначенной на эту должность 31 мая. СМИ также написали, что, по мнению руководителей Смольного, "таким объектом может руководить только мужчина". Пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов опроверг эту информацию.

Сама Вовненко сообщила РИА Новости, что покидает пост по собственному желанию и "очень счастлива от этого".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.