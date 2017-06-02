Глава Минтранса попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости на ПМЭФ

Министр транспорта РФ Максим Соколов и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев

Министр транспорта РФ Максим Соколов и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Министр транспорта России Максим Соколов попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

По завершении интервью на стенде МИА "Россия сегодня" глава Минтранса собственноручно отправил новость-"молнию", которая сразу стала доступна подписчикам РИА Новости и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня", где актуальные новости с форума часто появляются еще до того, как их сообщат ленты информационных агентств. В течение считанных секунд новость появилась и на сайте Ria.ru

Соколов выпустил "молнию" о реализации транспортных проектов по принципу инфраструктурной ипотеки.

"На принципах так называемой инфраструктурной ипотеки мы можем структурировать <…> проект по созданию Мурманского транспортного узла… Любой наш проект, как и Белкомур, Северный широтный ход", — сообщил Соколов в пятницу в рамках ПМЭФ.

За выполнение этой ответственной информационной миссии министр был награжден почетным дипломом от МИА "Россия сегодня".

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума, публикуя главные новости с площадки в максимально оперативном режиме. В этом году у ньюсмейкеров есть уникальная возможность стать причастным к процессу создания новостей форума, став участниками акции "РИА Новости из первых рук".

Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке. Оно позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений. В 2016 году приложение было признано инновационным проектом года в номинации "СМИ и массовые коммуникации" ежегодной премии "Время инноваций".