Проект "Умный и удобный регион" будет реализован в Тамбовской области

ТАМБОВ, 2 июн — РИА Новости. Тамбовская область подписала на ПМЭФ —2017 трёхстороннее соглашение о намерениях по созданию и реализации проекта "Умный и удобный регион", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Подписи под документом поставили губернатор Тамбовской области Александр Никитин, глава города Тамбова Сергей Чеботарев и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

"Согласно документу, определены этапы реализации соглашения, объемы и источники финансирования. Пилотной зоной для создания и реализации проекта "Умный и удобный регион"определен городской округ Тамбов. Также стороны намерены взаимодействовать при разработке предложений о составляющих элементах (подсистемах) проекта", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в числе таких предложений — фото- и видеофиксация нарушений правил дорожного движения, системы весового и габаритного контроля, адаптивная система управления дорожным движением, геоинформационная система, автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте, организация парковочного пространства и модернизация ЖКХ.

"Проработка проекта "Умный и удобный регион"для Тамбовщины невозможна без участия национального технологического лидера — компании "Ростелеком". При реализации такого проекта регион получает удобство управления его сегментами, сведенными в единую информационную среду, направленную на достижение максимально возможного качества управления ресурсами, комфортности проживания и деловой активности нынешнего и будущего поколений", — цитирует пресс-служба обладминистрации слова Никитина.

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