На сайте "Активный гражданин" выберут лучшие советы по подготовке к ЕГЭ

МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. На сайте проекта "Активный гражданин" выберут лучшие советы от участников конкурса "ЕГЭ на 100", сообщает mos.ru. Изучить рекомендации и принять участие в голосовании, которое стартовало 1 июня, можно на сайте проекта "Активный гражданин" или в мобильном приложении.

В число финалистов конкурса вошли пять авторов, представивших собственные рекомендации по подготовке к итоговой аттестации. Всего было подано более тысячи работ, из которых жюри выбрало лучших в номинациях "Видео", "Текст", "Изображение" и "Презентация".

Все рекомендации соберут воедино и выложат в открытом доступе на сайте Московского центра качества образования. Итоги голосования подведут в августе, победителя пригласят на церемонию награждения.