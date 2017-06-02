Стадченко: ФОМС тщательно отслеживает работу перинатальных центров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн — РИА Новости. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) много внимания уделяет строительству новых перинатальных центров и тщательно отслеживает деятельность уже введенных в строй, завила председатель ФОМС Наталья Стадченко.

"Мы скрупулезно следим за работой уже введенных в строй современных учреждений родовспоможения, в которых сконцентрированы новейшие организационные и медицинские технологии. Программа перинатальных центров в корне изменила ситуацию с младенческой и материнской смертностью в нашей стране, эти показатели стали одними из лучших в мире", — сказала Стадченко во время посещения Ростовского областного перинатального центра.

"Здесь появляется на свет счастье. У многих семей в этом центре осуществляются мечты — у них рождаются здоровые дети", — сказала председатель ФОМС.

Ростовский областной перинатальный центр был открыт в конце 2010 года. За шесть лет работы его коечный фонд увеличился со 130 до 190 коек. В консультативно-диагностическом отделении оказали помощь почти 180 тысячам пациенток высокой степени акушерского и перинатального риска. В отделениях центра в совокупности родились 29314 детей, из них почти 2000 — двойни, 39 — тройни.

По словам Стадченко, областной перинатальный центр задал высокую планку для всей региональной службы родовспоможения, стал координатором взаимодействия между всеми учреждениями охраны материнства и детства.

"На базе Центра апробируются и внедряются новые методы профилактики, диагностики и лечения, направленные на снижение материнских и перинатальных потерь, способствующие сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья женщин", — сказала она.

Председатель ФОМС особо отметила, что доступность этой высококвалифицированной медицинской помощи, даже самому тяжелому контингенту беременных женщин и новорожденных, обеспечивается полисом обязательного медицинского страхования.