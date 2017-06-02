МЧС предупредило об усилении ветра в пятницу в Подмосковье

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ветер с порывами до 20 метров в секунду, грозы и град ожидаются в пятницу на территории Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
"Второго июня на территории Подмосковья ожидаются гроза с дождём, град, усиление северо-западного ветра с порывами до 20 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.
Спасатели в целях безопасности рекомендуют находиться в помещениях и по возможности поставить автомобили в гаражи. При отсутствии гаража машину следует ставить подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие строения.
По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.