МЧС предупредило об усилении ветра в пятницу в Подмосковье

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ветер с порывами до 20 метров в секунду, грозы и град ожидаются в пятницу на территории Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

"Второго июня на территории Подмосковья ожидаются гроза с дождём, град, усиление северо-западного ветра с порывами до 20 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате воздействия стихии могут быть повреждены линии электропередачи, широкоформатные и слабо укрепленные рекламные конструкции, а также повалены деревья.

Спасатели в целях безопасности рекомендуют находиться в помещениях и по возможности поставить автомобили в гаражи. При отсутствии гаража машину следует ставить подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие строения.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.