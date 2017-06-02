Путин рассказал о росте нагрузки на экосистему

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Растет нагрузка на экосистему планеты, подобные вопросы требуют глубокого изучения, а вырабатываемая совместно политика должна быть ответственной и последовательной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нагрузка на экосистему планеты увеличивается и в результате действий человека, и в результате естественных природных процессов. Эти вопросы требуют глубокого изучения, исследования и анализа. Но очевидно, что, вырабатывая нашу политику, совместную линию действий, мы должны быть ответственны и последовательны. Только так можно реализовать необходимые решения в интересах гармоничного, глобального развития", — сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.