В правительстве не обсуждают введение налога на тунеядство, заявила Голодец

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Тема налога для тунеядцев в правительстве России сейчас не обсуждается, заявила вице-премьер Ольга Голодец в кулуарах ПМЭФ.

"У нас такой инициативы пока нет… такая тема сейчас не обсуждается", — сказала Голодец.

Ранее замминистра труда Андрей Пудов заявил, что Минтруд обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих (в СМИ его стали называть "налогом на тунеядство"). В пресс-службе Минтруда РИА Новости тогда пояснили, что обсуждение налога ведется на экспертном уровне в контексте изучения реализации такого опыта в Белоруссии. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявлял, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тысяч рублей.

Позднее глава правительства Дмитрий Медведев пояснил, что при обсуждении идеи взноса с неработающих речь идет не о "налоге на тунеядцев", а о вовлечении в систему социальных платежей тех людей, которые пользуются ей, хотя сами не делают взносов. По его словам, в правительстве проанализируют такие предложения.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.