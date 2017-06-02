Около 3 млрд руб будет выделено на подготовку Архангельской области к зиме

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Около трех миллиардов рублей планируется направить на подготовку Архангельской области к отопительному периоду 2017–2018 годов, говорится в сообщении областного правительства.

"На подготовку объектов ЖКХ и энергетики Архангельской области к отопительному периоду 2017–2018 годов планируется потратить также около трех миллиардов рублей", — отмечается в сообщении.

Аналогичный объем средств был потрачен из бюджетов всех уровней и организациями к прошедшему отопительному сезону. В частности, были капитально отремонтированы и заменены 30 километров тепловых сетей и подготовлены к работе 663 котельных.

Около 1 миллиарда рублей из этих средств было выделено на покупку топлива для предприятий ЖКХ. Несмотря на сложные метеорологические условия, связанные с низкими температурами, отопительный период 2016-2017 годов прошел без аварий, констатировали в областном правительстве.

"Однако сложности, тем не менее, были. Это, прежде всего, касается Сольвычегодска, Няндомы и поселка Савинский. Благодаря совместным действиям регионального правительства и администраций муниципальных образований удалось избежать возникновения ЧС", – приводятся в сообщении слова регионального министра ТЭК и ЖКХ Андрея Поташева.

В рамках подготовки к предстоящей зиме правительством области создана система мониторинга, позволяющая в режиме онлайн отслеживать наличие и поддержание нормативных запасов топлива на котельных.

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