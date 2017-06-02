В московском метро установят 38 туалетов

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Модульные туалетные комплексы появятся на 25 станциях московского метрополитена после июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На данный момент туалетный комплекс в пилотном режиме установили между станциями "Александровский сад" и "Библиотека имени Ленина".

"Всего в подземке планируют поставить 38 модульных комплексов с одной-двумя кабинками. Для этого на открытой электронной площадке в ходе аукциона выберут компанию, которая разместит их на 25 станциях метро", — говорится в сообщении в пятницу.

Электронный аукцион пройдет в июне, после чего победитель, согласно договору, должен будет начать размещать туалеты на станциях в течение 60 дней. Так, в переходе между "Библиотекой имени Ленина", "Александровским садом" и "Боровицкой" в общей сложности планируется установить восемь кабинок. На "Пушкинской", "Краснопресненской" и в переходе с "Белорусской" Кольцевой линии на Замоскворецкую появится по четыре туалета. На остальных станциях будет установлено по одному-двум туалетам. Комплексы с двумя кабинками будут разделяться на мужские и женские.

Туалеты появятся на таких станциях, как например, "Чкаловская", "Менделеевская", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая", "Китай-город" (Таганско-Краснопресненской линии), "Третьяковская" (Калужско-Рижской линии), "ВДНХ", "Цветной бульвар", "Кропоткинская". Они будут находится за турникетами, чтобы пассажиры могли не выходить к туалеты со станции. За услуги можно будет расплатиться картой "Тройка".

В подземке пообещали, что дизайн туалетов будет разработан так, чтобы не портить внешний вид станций. В кабинках установят антивандальные зеркала, раковины, сушилки для рук, дозаторы для жидкого мыла и держатели с туалетной бумагой. Следить за чистотой и исправностью мобильных туалетных комплексов подрядчик будет в течение 10 лет. Он должен будет обеспечивать уборку каждой санитарной комнаты не реже семи раз в сутки.

Сегодня пассажиры могут бесплатно воспользоваться санитарными комнатами на станциях Московского центрального кольца (МЦК). Бесплатные туалеты установлены и в скоростных электропоездах "Ласточка", которые курсируют по МЦК.