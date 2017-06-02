Пучков назвал слухи о передаче функций МЧС Росгвардии глупостями

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Архивное фото

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Архивное фото

МОСКВА, 2 мая мая — РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков назвал глупостями слухи о передаче функций ведомства Росгвардии.

"Глупости ", — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.