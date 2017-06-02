Васильева рассказала о "мирной революции" в российском образовании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Революция в российском образовании неизбежна, но она должна произойти мирным путем, заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Она неизбежна, но мирным путем", — сказала Васильева, говоря и революции в российском образовании.

Министр подчеркнула, что цифровые технологии "не заменили голову" учащимся. Однако Васильева признала, что в плане новых технологий "мы приотстали здорово" и теперь необходимо нагонять упущенное.

"Мы должны дать те технологии для учителя, которые он может взять, он обязан это сделать. Для того чтобы продвигаться дальше и быть, прежде всего, наставником и учителем для своих учеников, которые в этой "цифре" уже рождены", — пояснила она.

При этом Васильева подчеркнула, что при внедрении новых технологий не должно быть никакого "отторжения" и "дискомфорта".

"Отторжение одного от другого, учителя от новых технологий – быть не должно", — заявила она.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.