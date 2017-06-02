Голодец рассказала о тенденциях на рынке труда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. На рынке труда все большее значение приобретают требования к рабочему месту, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на полях ПМЭФ.

Она отметила, что сегодня для рынка труда важна его стоимость, причем как в виде финансовой оценки, так и всех условий. Для рынка труда во всем мире становятся важны такие элементы, как соотношение времени работы и отдых, это становится особой ценностью для человека.

"У людей, которые выходят на рынок труда, больше требований по качеству заключения трудового договора и по тем требованиям к рабочим местам, которые они предъявляют", — сказала Голодец.

Она отметила, что в стоимость труда начинают включать пенсионное обеспечение и социальное страхование, поэтому "те страны, которые выберут самую эффективную и самую привлекательную с этой точки зрения модель, смогут бороться за самое главное конкурентное преимущество для будущего рынка труда — человека, его уникальных способностей".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.