Голодец рассказала о тенденциях на рынке труда
13:2002.06.2017
(обновлено: 13:27 02.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. На рынке труда все большее значение приобретают требования к рабочему месту, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на полях ПМЭФ.
Она отметила, что сегодня для рынка труда важна его стоимость, причем как в виде финансовой оценки, так и всех условий. Для рынка труда во всем мире становятся важны такие элементы, как соотношение времени работы и отдых, это становится особой ценностью для человека.
"У людей, которые выходят на рынок труда, больше требований по качеству заключения трудового договора и по тем требованиям к рабочим местам, которые они предъявляют", — сказала Голодец.
Она отметила, что в стоимость труда начинают включать пенсионное обеспечение и социальное страхование, поэтому "те страны, которые выберут самую эффективную и самую привлекательную с этой точки зрения модель, смогут бороться за самое главное конкурентное преимущество для будущего рынка труда — человека, его уникальных способностей".
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