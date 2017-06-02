Роспотребнадзор готов контролировать производство с помощью видеонаблюдения

С. — ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор готов в пилотном режиме перейти на бесконтактные формы контроля, например, следить за производством с помощью камер видеонаблюдения без выхода на проверки, заявила глава ведомства Анна Попова в ходе дискуссии на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Следующий этап, к которому мы сегодня готовимся, и, в общем-то, сделали достаточно много — это управление рисками", — сказала она

По ее словам, назрели новые формы контроля. Она отметила, что Роспотребнадзор готов часть объектов, которые ведомство может "увидеть дистанционно", не проверять вообще.

"Например, производство. Сегодня камер на производстве для того, чтобы контролировать своих же сотрудников, достаточное количество. Сегодня на больших производствах, на значимых… документооборот электронный. И нам не нужно приходить на производство, чтобы оценить его безопасность для здоровья населения, поэтому нам достаточно было бы в онлайне видеть с камер, которые уже установлены (не со всех — нам не нужны финансовые обороты или какие-то там закрытые вещи), что происходит на реперных точках)", — заявила Попова.

Она отметила, что если бы у Роспотребнадзора была возможность выхода онлайн на места производства, ведомству не нужно было бы туда приходить.

"То же самое касается документооборота – какое сырье пришло, какое количество, какие ингредиенты, какая рецептура, как это соблюдалось, что получилось на выходе — это уже результаты внутреннего производственного контроля, и этого тоже нам достаточно для того, чтобы не ходить на производство", — добавила глава ведомства.