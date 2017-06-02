Васильева выступила за введение обязательного ЕГЭ по литературе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Включение в систему образования РФ обязательного единого госэкзамена (ЕГЭ) по литературе было бы "идеалом", считает глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"То, что сейчас вся страна сдаст историю, это невозможно. В идеале, конечно, — сейчас меня разорвут на клочья — но в идеале, конечно, литературу", — сказала Васильева в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ, подчеркнув, что это лишь идеал в ее видении.

"Это идеал. Литературу сейчас сдают ребята, которые идут на филологический, их очень мало, к сожалению", — добавила она.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.