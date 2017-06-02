В Москве в пятницу может пойти град

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Метеостанции Москвы за последние сутки не зафиксировали мокрого снега, при текущих климатических условиях он физически невозможен, а вот осадки в виде мелкого града допустимы, сообщили РИА Новости в столичном Метеобюро.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в центре Москвы наблюдался мокрый снег.

"Ни одна станция за прошедшие сутки мокрого снега не отметила. Сейчас температура на высоте, на уровне 1,5 километра, — минус один градус, при такой температуре никогда еще не наблюдался у земли мокрый снег, это физически невозможно", — сказал собеседник агентства.

При этом специалист отметил, что при такой климатической картине допустимы осадки в виде мелкого града, о котором ранее сообщил корреспондент РИА Новости.

"Да, может быть такая мелкая снежная крупа. Это аналог града. Град и мокрый снег — это совершенно разные вещи", — пояснил собеседник агентства.

Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передал, что в пятницу утром на юго-западе Москвы прошел ливень с градом. Ситуация отмечалась, в частности, в районе пересечения Ленинского проспекта и проспекта Вернадского.

Как заявляли РИА Новости в центре "Фобос", погода в Москве и области сейчас отстает от календаря примерно на месяц — температура на 6-8 градусов ниже климатической нормы, "то есть просто холодно". В выходные дни холодная погода в столичном регионе сохранится.

К лучшему погода, по прогнозу, поменяется лишь в середине следующей недели. Температура должна вырасти до 20-25 градусов, и следующие выходные дни, как обещают синоптики, "в полной мере будут летними".