В Кузбассе в День защиты детей родились шесть двоен

КЕМЕРОВО, 2 июн — РИА Новости. Население Кемеровской области в День защиты детей пополнилось 139 жителями, в том числе в праздник родились сразу шесть двоен, сообщает в пятницу региональная администрация.

"В Международный день защиты детей в Кузбассе появились на свет 139 детей: 61 девочка и 78 мальчиков, из них сразу шесть двоен. Больше всего новорожденных в Кемерове — 38, Новокузнецке — 32, Прокопьевске — 7. В областном клиническом перинатальном центре имени Решетовой родились 17 малышей", — говорится в сообщении.

Как отметили в обладминистрации, 1 июня в Кузбассе проходит акция "Родился ребенок". Женщины, ставшие мамами в этот день, получат по 10 тысяч рублей и серебряный медальон "Рожденному на Земле Кузнецкой".

"Такие акции в регионе проводятся по инициативе губернатора Амана Тулеева с 2000 года. Они проходят пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей", — уточнили в ведомстве.

С 1 июня 2014 года новорожденным, которые появляются на свет в даты акции "Родился ребенок", вручают специальные медальоны из серебра высшей пробы. На его главной стороне изображены контур и герб Кемеровской области, на оборотной стороне — мать с младенцем.