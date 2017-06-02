Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей вечером в пятницу

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза, град и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу с полудня и до вечера, сообщает столичный главк МЧС РФ.

"С 12.30 02.06.17 до 23.00 02.06.17 в Москве (включая ТиНАО) местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

В понедельник, 29 мая, днем по московскому региону прошел ураган. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них 10 — в Москве и пять в области, пострадали около 200 человек.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.