Власти Вологды выделяют почти 5 млрд руб на дорожные работы в области

ВОЛОГДА, 2 июн — РИА Новости, Виктория Смирнова. Почти пять миллиардов рублей выделят из регионального дорожного фонда власти Вологодчины в этом году на содержание и ремонт дорог области, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель губернатора региона Виталий Тушинов.

"За счет этих средств планируется завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию 5,8 километров автодороги Архангельск — Каргополь — Вытегра — Лодейное Поле — Санкт-Петербург на участке Казаково — Вытегра. После чего дорогу передадут в федеральную собственность", — сказал Тушинов.

По его словам, после реконструкции планируется ввести в эксплуатацию участок автодороги Слуда — Афанасьевская протяженностью 0,1 километров и мост через реку Кокшеньгу; завершить ремонт моста через реку Юг в Никольске; приступить к выкупу земельных участков под объект "Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской" в Череповце.

Также будут продолжены начатые ранее работы по приведению в порядок автомобильной дороги на Великий Устюг в Нюксенском районе; специалисты приступят к капитальному ремонту моста через реку Пельшму на автодороге Тотьма — Нюксеница — Великий Устюг в Тотемском районе; выполнят работы по устройству искусственного электроосвещения между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень — Шарья — Никольск — Котлас в Великоустюгском районе и в самом городе, участка автодороги Вологда — Ростилово и в поселке Огарково Вологодского района.

Будут оборудованы 16 автобусных остановок в Череповецком, Грязовецком, Шекснинском, Белозерском, Бабаевском районах.

"Кроме того, планируется предоставить субсидии и трансферты районным дорожным фондам на общую сумму более миллиарда рублей на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.", — сказал Тушинов.