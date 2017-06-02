Закон об изъятии квартир надо доработать, считают в Генпрокуратуре

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Закон об изъятии имущества у добросовестных покупателей в пользу органов госвласти из-за дефекта в цепочке сделок не совершенен и нуждается в доработке, говорится в отзыве Генпрокуратуры РФ на жалобу москвича в Конституционный суд.

По мнению ведомства, сама статья 302 Гражданского кодекса РФ не нарушает конституционные права граждан, однако она не учитывает всех нюансов приобретения имущества.

"Само по себе оспариваемое положение ГК РФ не может рассматриваться как нарушающее конституционные права граждан. Однако следует отметить, что в существующих редакциях оно нуждается в совершенствовании. Представляется, что данная статья ГК не учитывает особенностей правоотношений, связанных с истребованием имущества у добросовестных приобретателей органами госвласти или органами местного самоуправления, выражающихся в специфике правового статуса публичного собственника и особой роли государства в легитимации перехода права на имущество, в том числе выморочное, заключающееся в наличии контрольных полномочий по подтверждению правомерности перехода права собственности на спорное имущество", — считает полномочный представитель Генпрокуратуры в КС.

В отзыве также отмечается, что ответственность за регистрацию имущества несет государство, поэтому добросовестные приобретатели квартир не должны нести ответственность за просчеты госорганов.

"За регистрацию, социальный наем и приватизацию ответственным является государство, обязанное контролировать соблюдение всех необходимых условий. Ввиду наличия регулятивных органов покупатель квартиры не должен оценивать риск прекращения права собственности в связи с недостатками, которые должны быть устранены в рамках процедур, специально введенных в этих целях. Упущение властей не может оправдать последующие санкции против добросовестного приобретателя данного имущества", — говорится в отзыве.

В КС обратился москвич Александр Дубовец, который оказался последним в цепочке приобретателей квартиры, ранее незаконно выбывшей из муниципальной собственности в результате реализации мошеннической схемы. Заявитель считает, что изъятие квартиры у честного покупателя без компенсации нарушает его конституционные права.