Закон об изъятии квартир надо доработать, считают в Генпрокуратуре

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Закон об изъятии имущества у добросовестных покупателей в пользу органов госвласти из-за дефекта в цепочке сделок не совершенен и нуждается в доработке, говорится в отзыве Генпрокуратуры РФ на жалобу москвича в Конституционный суд.
"Само по себе оспариваемое положение ГК РФ не может рассматриваться как нарушающее конституционные права граждан. Однако следует отметить, что в существующих редакциях оно нуждается в совершенствовании. Представляется, что данная статья ГК не учитывает особенностей правоотношений, связанных с истребованием имущества у добросовестных приобретателей органами госвласти или органами местного самоуправления, выражающихся в специфике правового статуса публичного собственника и особой роли государства в легитимации перехода права на имущество, в том числе выморочное, заключающееся в наличии контрольных полномочий по подтверждению правомерности перехода права собственности на спорное имущество", — считает полномочный представитель Генпрокуратуры в КС.
В отзыве также отмечается, что ответственность за регистрацию имущества несет государство, поэтому добросовестные приобретатели квартир не должны нести ответственность за просчеты госорганов.
"За регистрацию, социальный наем и приватизацию ответственным является государство, обязанное контролировать соблюдение всех необходимых условий. Ввиду наличия регулятивных органов покупатель квартиры не должен оценивать риск прекращения права собственности в связи с недостатками, которые должны быть устранены в рамках процедур, специально введенных в этих целях. Упущение властей не может оправдать последующие санкции против добросовестного приобретателя данного имущества", — говорится в отзыве.
В КС обратился москвич Александр Дубовец, который оказался последним в цепочке приобретателей квартиры, ранее незаконно выбывшей из муниципальной собственности в результате реализации мошеннической схемы. Заявитель считает, что изъятие квартиры у честного покупателя без компенсации нарушает его конституционные права.