Голикова заявила о необходимости глобальной реформы системы соцстрахования

12:0302.06.2017
(обновлено: 12:05 02.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. России нужна реформа всей системы социального страхования, а не только снижение ставки страховых взносов, считает глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова.
"Система социального страхования не представлена только Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), она представлена всеми тремя государственными внебюджетными фондами, и считать нужно, если уж на то пошло, обсуждать сбалансированность системы социального страхования в целом. Неважно, как внутри неё будут распределяться страховые взносы", — сказала Голикова, выступая на ПМЭФ.
"Они (ФОМС, ФСС и ПФР) должны все вместе существовать, или они могут быть каким-то образом объединены. Это реформирование системы социального страхования и как следствие — системы выплат из системы социального страхования, о которой надо сегодня говорить", — добавила она.
По мнению главы контрольного ведомства, надо обсуждать эту реформу, поскольку простое снижение ставки страховых взносов может не решить всех проблем.
Она напомнила, что администрирование страховых взносов, которые сейчас составляют 30% от фонда оплаты труда, с текущего года передано от внебюджетных фондов в ФНС. При этом Счетная палата отмечает рост задолженности как по стразовым взносам, так и по налогам. По ее словам, ФНС должна представить свои расчёты в правительство, прежде чем власти будут принимать решение о ставках страховых взносов.
"Мы должны получить целостную информацию о том, что же все-таки происходит с теми традиционными налоговыми доходами, которые администрировала налоговая служба классически и тем, что администрировали государственные внебюджетные фонды. Какие есть проблемы и есть ли вообще ресурс, чтобы, с одной стороны, максимально мобилизовать то, что недособрали, с другой стороны — как можно модернизировать систему платежей в государственные внебюджетные фонды, чтобы она была максимально эффективна и необременительна для бизнеса", — сказала она.
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