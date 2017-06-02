Правительство рекомендовало регионам отчитываться по обманутым дольщикам

МОСКВА, 2 июн — РИА Недвижимость. Правительство РФ рекомендовало главам регионов ежеквартально представлять в Минстрой информацию по решению проблем пострадавших дольщиков, соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Распоряжением утверждена единая форма для субъектов РФ планов-графиков (дорожных карт) по решению проблем граждан, включенных в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов, чьи права нарушены, поясняется в сопроводительных материалах к документу.

Главам российских регионов "рекомендовано утвердить до 1 августа 2017 года региональные планы-графики, приведенные в соответствие с установленной формой, а также ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Минстрой России актуализированный региональный план-график и информацию о ходе его реализации", говорится в них.

Минстрою поручено проводить мониторинг исполнения утвержденных региональных планов-графиков и ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в правительство доклад о ходе их реализации, добавляется в материалах правительства.