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Общество

Застройщика Тихой бухты в Крыму обяжут восстановить ландшафт

11:2902.06.2017
04530
© РИА НовостиТихая бухта в Коктебеле. Архивное фотоТихая бухта в Коктебеле. Архивное фото
© РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости (Крым). Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым планируют понудить заказчика строительства спортивно-оздоровительного комплекса в районе Тихой бухты в Коктебеле (городской округ Феодосия) провести рекультивационные работы на месте строительства и погасить нанесенный природе ущерб. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил глава Минэкологии РК Геннадий Нараев.

Мыс Хамелеон и поселок Коктебель в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Не архитектура, а строительный мусор
"Будет проведена проверка с привлечением наших инспекторов. Будет посчитан ущерб, который предъявлен хозяйствующему субъекту для погашения. Он получит предписание для проведения рекультивационных работ", — заверил глава ведомства.

Нараев также поддержал решение властей остановить данное строительство в Коктебеле.

"С точки зрения соблюдения природоохранного законодательства, там нет централизованного водоотведения, канализации, поэтому строить такие объекты в пределах в том числе водоохранных зон Черного моря абсолютно неправильно. Принято решение закрыть стройку. Я считаю, это абсолютно правильно. Этого строительства вблизи ООПТ быть не должно", — отметил он.

Глава Минэкологии также подчеркнул, что на сегодняшний день посещение территории Тихой бухты является бесплатным.

© РИА НовостиСтроительный проект в Коктебеле, Крым
© РИА Новости
Строительный проект в Коктебеле, Крым

"Проход по территории Тихой бухты осуществляется бесплатно, оказываются услуги, которые носят исключительно добровольный характер. То есть каждый посетитель имеет право выбора, пользоваться этими услугами или нет. Это пешие экскурсии, аренда деревянных стеллажей под установку палаток и другие услуги. Стоимость этих услуг минимальна", — сказал Нараев.

Мыс Хамелеон и гора Кара-Даг в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Как уничтожить Коктебель?
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" началось возведение трансформаторной подстанции для обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, который планировалось построить на данном земельном участке. Заказчиком строительства является ООО "Коктебельская сечь". В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание спортивно-оздоровительного комплекса и три девятиэтажных гостиничных комплекса с сопутствующей инфраструктурой.

Многоэтажки сюда так и просятся
© РИА Новости
Архитектурное преступление в Крыму
В мае все работы на объекте были приостановлены на время проверки предоставленных застройщиком документов на предмет законности их получения. Руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.

В то же время главный архитектор Республики Крым Анна Царева заявила, что проект не был согласован ни с главным архитектором РК, ни с архитектором Феодосии. Она заверила, что проект не будет реализован, все и меющиеся постройки снесут, а холм восстановят.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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