Учредительство образовательных организаций могут передать регионам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила передать функцию учредительства образовательных организаций дошкольного, школьного и средне-профессионального образования регионам, что, по ее мнению, позволит улучшить качество образования.
По ее словам, закон "Об образовании" позволяет реализовать эту идею.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.