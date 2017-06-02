Учредительство образовательных организаций могут передать регионам

Ученик во время электронного урока в московской школе. Архивное фото

Ученик во время электронного урока в московской школе. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила передать функцию учредительства образовательных организаций дошкольного, школьного и средне-профессионального образования регионам, что, по ее мнению, позволит улучшить качество образования.

"Чтобы мы с вами улучшили качество образования, я считаю, что необходима передача функций на учредительство школьных, дошкольных, организаций средне-специального образования на региональный уровень", — сказала Васильева на деловом завтраке издательства "Просвещение" на площадке ПМЭФ-2017.

По ее словам, закон "Об образовании" позволяет реализовать эту идею.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.